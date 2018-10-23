Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Подмосковье продолжают лечение

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Четверо пострадавших в аварии с маршруткой в Дмитровском районе Подмосковья находятся в Дмитровской больнице в состоянии средней степени тяжести, еще одну пациентка перевезли в госпиталь им. Вишневского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

МВД по Московской области в воскресенье сообщило, что четыре человека погибли и не менее десяти пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья на 48-м километре трассы А-108. Представитель ГИБДД РФ сообщил журналистам, что авария произошла из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозивший 14 человек. Возбуждено уголовное дело.

"На данный момент в Дмитровской городской больнице продолжают находиться четверо пострадавших в ДТП, все в состоянии средней степени тяжести. Еще одна пациентка была транспортирована в Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского для прохождения дальнейшего лечения", — подчеркивается в сообщении.