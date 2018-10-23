Анапский депутат признался в убийстве крестного отца

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Депутат горсовета Анапы предстанет перед судом за убийство своего крестного отца, обвиняемый признал свою вину, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 7 мая неподалеку от станицы Раевской Новороссийска обвиняемый несколько раз выстрелил из переделанного газового пистолета в мужчину, "который приходился ему крестным отцом", после чего скрылся. Расследование уголовного дела в отношении депутата, которого обвиняют в убийстве, а также в незаконном приобретении и ношении оружия, завершено, отмечает ведомство.

"Вину в совершенном убийстве мужчина признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Председатель горсовета Анапы Леонид Кочетов не стал сообщать РИА Новости, о каком из депутатов идет речь, отметив, что пока не обладает официальными данными на этот счет.