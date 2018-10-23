ОП проверила детский сад в Челябинске, где в супе якобы нашли бумагу

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Общественная палата Челябинской области в ходе проверки детского сада, где якобы в супе нашли бумагу, установила, что продукты на кухне хранятся по правилам, а жалоб от родителей на питание дошкольников не поступало, сообщила во вторник пресс-служба ОП.

Местное издание Chelyabinsk.ru ранее со слов воспитательницы сообщило о том, что в детсаду №472 в Челябинске год назад нянечка, разливая суп, обнаружила в кастрюле кусок плесени, а на прошлой неделе в супе обнаружили бумагу.

По данным Общественной палаты, руководитель центра общественного контроля Челябинской области, член ОП Вячеслав Цапов в составе рабочей группы посетил данный детсад. Также в составе рабочей группы были представители комитета по делам образования Челябинска и контрольно-ревизионного управления горадминистрации.

"Лично побывал на кухне детского сада. Всё чисто, есть надлежащее оборудование, продукты хранятся по всем правилам. Возможно, факты, о которых рассказали воспитатели, имели место быть на самом деле. Но если говорить о плесени в супе или о недовесе котлет, то это, по их же словам, было год назад, и проверить данный факт сейчас мы уже не можем. Заведующая уверяет, что сегодня процесс приготовления пищи строго соблюдается. Это подтверждает и тот факт, что у родителей никаких нареканий по питанию нет, дети тоже не жаловались", — цитирует пресс-служба слова Цапова.

По его словам, руководителю учреждения дана рекомендация провести собрание с родителями, доложить об итогах проверки, а пока конфликт не будет разрешен, детский сад будет находиться под особым контролем.

В комитете по делам образования Челябинска РИА Новости уточнили, что специалисты комитета приступили к проверке в детсаду №472, ее итоги будут известны на следующей неделе. Свою проверку проводит и прокуратура области.