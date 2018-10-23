В Минпросвещения призвали дождаться итогов расследования ЧП в Керчи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ считает необходимым дождаться результатов расследования трагедии в Керчи и только после их тщательного анализа принимать решения о реализации конкретных мер, заявил статс-секретарь, заместитель министра Павел Зенькович.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Следствие ведётся, следствие ведётся силами и правоохранительных, и следственных органов. Безусловно, мы ждём результатов расследования, всестороннего, для того чтобы понять, посмотреть, какие дополнительные меры мы можем принять вместе с теми, какие мы уже принимали и продолжаем принимать в настоящее время", — заявил Зенькович на заседании комитета ГД по образованию и науке.

Он сообщил, что колледж, в котором произошла трагедия, был на хорошем счету в министерстве. Кроме того, Зенькович отметил, что все дальнейшие выводы следует согласовывать с результатами расследования.

"Нам следует сделать выводы, и все дальнейшие действия следует согласовывать с результатами расследования, чтобы понять, как такое могло произойти", — добавил замминистра.