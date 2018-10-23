В Новороссийске нашли мертвым начальника таможенного поста

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Начальник таможенного поста в Новороссийске найден мертвым в гараже, возбуждено дело об убийстве, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"В следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю сегодня поступило сообщение об обнаружении в гараже… тела исполняющего обязанности начальника Новороссийского юго-восточного таможенного поста Новороссийской таможни с ножевым ранением", — говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина был обнаружен около 10.00 мск родственниками в своем гараже с ножевым ранением, на месте происшествия обнаружены нож и предсмертная записка.

"С целью установления всех обстоятельств … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — сообщает СУСК. Отмечается, что в настоящее время следователи осматривают место происшествия, работают с очевидцами и родственниками погибшего.