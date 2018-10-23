Состояние пациенток, эвакуированных из Керчи в Москву, улучшается

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Состояние пациенток, эвакуированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского в Москве, улучшается, признаков инфекции пока нет, состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор Центра Амиран Ревишвили.

Ранее сообщалось, что в центр хирургии имени Вишневского доставлены две пациентки, пострадавшие при взрыве и стрельбе в Керчи.

"Есть положительная динамика. Есть улучшения, они на самостоятельном дыхании. Система кровообращения работает нормально. Признаков инфекции пока нет. Психологи и психоневрологи с ними разговаривают. Пока они в реанимации, но будем смотреть, в ближайшие два-три дня, может быть, и в палату переведем", — сказал Ревишвили.

Он добавил, что состояние у пациенток ближе к удовлетворительному. С ними общаются родственники.

Полностью период восстановления, по словам директора центра, может продлиться еще долго. "Надо внимательно посмотреть на компьютере, если есть еще осколки какие-то и удалить их. Сейчас главное было спасти жизни, а дальше уже будем смотреть другие вещи", — пояснил Ревишвили.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.