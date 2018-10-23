Подозреваемый в убийстве школьницы в Чите не признает вину

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы Чите заявил во время обыска следователям, что не знает, зачем к нему пришли, и считает, что на него хотят повесить преступление.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала в пятницу в Чите по дороге в школу, возбуждено уголовное дело об убийстве, оно находится на контроле главы управления СК по региону. Девочку искали полиция Читы и лучшие криминалисты забайкальского главка СК. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на вторник был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Ранее он уже отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

На видео, опубликованном в официальном канале СК в YouTube, сотрудник правоохранительных органов спрашивает, знает ли подозреваемый, зачем к нему пришли. Мужчина, не выражая никаких эмоций, отвечает что нет. По его словам, он в курсе только того, что "потерялась девчонка — и все". По его словам, он не знает, что у него ищут, а пришли к нему, чтобы "повешать (повесить преступление — ред.) на меня, да и все".

Мужчине также задаются вопросы о телефоне, который по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, принадлежит убитой девочке. Подозреваемый отвечает, что не знает, чей это телефон, а имеющиеся в нем фотографии — его, потому что он вставил в него свою флеш-карту.

Во время обыска мужчина имел статус подозреваемого, позднее официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков сообщил, что ему предъявлено обвинение по статье "убийство".