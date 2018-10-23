Житель Петрозаводска украл одежду и обувь у гостей на свадьбе

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 окт – РИА Новости. Полицейские Петрозаводска задержали местного жителя, который подозревается в краже одежды у гостей свадьбы в одном из кафе, сообщает во вторник МВД по Карелии.

"В полицию Петрозаводска обратились гости республики, которых постигла неприятность в одном из кафе карельской столицы. Они приехали на свадебное торжество. Но после того, как гуляния закончились, выяснилось, что заведение покидать не в чем: пропали верхняя одежда и женские сапоги, а заодно и косметика", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, кафе посетил ранее судимый 34-летний петрозаводчанин, который воспользовался тем, что посетители были увлечены торжеством, и украл вещи.

Стоимость похищенного оценивается в 29 тысяч рублей. Ущерб подозреваемый намерен возместить, уточняет ведомство. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".