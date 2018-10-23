СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Чите

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено на автостоянке в Чите, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело находится на контроле главы управления СК по региону. Девочку искала полиция Читы и криминалисты забайкальского главка СК. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на вторник был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал.

"Обвинение предъявлено по статье "убийство", — сказал Марков, не уточняя подробностей.

По его словам, с ходатайством об аресте обвиняемого следователи намерены обратиться в суд в среду.