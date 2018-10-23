Суд в Москве обязал организатора "Нашествия" выплатить РАО 7,2 млн рублей

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российского авторского общества (РАО) взыскал с компании "Современные телерадиовещательные технологии и комплексы" (СТТК), организатора рок-фестиваля "Нашествие-2017", более 7,2 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель РАО в суде, организация заключила лицензионный договор с СТТК, по которому предоставила компании право на публичное исполнение музыкальных произведений. По условиям договора, СТТК должна была выплатить РАО 5% от валового сбора с продажи билетов для выплаты авторского вознаграждения. Ранее в РАО сообщали, что организаторы фестиваля выплатили обществу 884 330 рублей.

Представитель РАО сообщил, что организатор "Нашествия" отчитался о продаже только 7 тысяч билетов. При этом в открытых источниках, по словам истца, говорилось об аудитории фестиваля в 200 тысяч человек. Юрист РАО заявил в суде, что СТТК в нарушение договора отказалась предоставить первичную документацию о проданных билетах, включая бланки строгой отчетности.

При расчете суммы иска, как пояснил истец, РАО исходило из тиража напечатанных билетов – 100 тысяч штук (данная информация указана на бланке билетов) и минимальной цены билета, названной организаторами, в 1650 рублей. Из общего тиража билетов истец вычел 7 тысяч билетов, по которым СТТК отчиталась и произвела выплату, а также 2 тысячи бесплатных пригласительных.

Представитель ответчика на заседание суда во вторник не пришел. Как сообщила судья, ответчик также не исполнил определение суда, которым его обязывали представить документы — комплект нереализованных билетов, корешки, книгу учета, акты с билетными операторами, акты передачи на реализацию, акты возврата. Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция. Комментариями СТТК агентство не располагает.

РАО — аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.