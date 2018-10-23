Житель Владимирской области получил 12 лет колонии за убийство студентки

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в том, что он задушил 16-летнюю студентку колледжа, а затем несколько месяцев прятал ее тело в шкафу своей квартиры и на заброшенной котельной, сообщило СУСК РФ по региону во вторник.

По данным следствия, 8 марта 2017 года 16-летняя жительница Собинского района ушла из дома и обещала приехать 8 апреля, но так и не появилась. К поискам девушки подключились силовые ведомства. В итоге только 12 февраля 2018 года был задержан подозреваемый в убийстве — 25-летний местный житель, который признался в ее убийстве.

Он пояснил, что в процессе ссоры задушил девушку и спрятал тело в шкафу. Вещи девушки, мобильные телефоны парень выбросил в мусорный контейнер. Несколько дней к нему приходили различные гости, и только в ночь на 4 апреля 2017 года он перенес тело девушки в здание заброшенной котельной и засыпал строительным мусором, уточнили в СУСК.

"По постановлению следователя СК России проведена судебная психиатрическая экспертиза, специалисты признали, что подэкспертный страдает расстройством личности, но является вменяемым и может отвечать за содеянное в общем уголовном порядке", — говорится в сообщении.

Уголовное дело во вторник рассмотрел Собинский городской суд.

"Осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом с осужденного в пользу семьи потерпевшей взыскано более одного миллиона рублей за причиненный моральный ущерб убийством дочери", — информирует следственное управление.