В Ленинградской области двоих госпитализировали после ДТП с внедорожником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Два пассажира автобуса ПАЗ, который съехал в кювет в результате наезда внедорожника на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти, по последней информации, были госпитализированы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ранее региональное УГИБДД сообщало, что 24 пассажира автобуса ПАЗ получили травмы различной степени тяжести. Ведомство сообщало, что с автобусом ПАЗ столкнулся в попутном направлении внедорожник Mitsubishi ASX. В результате чего ПАЗ съехал в кювет. ДТП произошло в 7.30 мск в 12 километрах от Выборга на трассе "Скандинавия".

Ранее областное управление МЧС сообщало, что все 24 пассажира отказались от госпитализации. В свою очередь Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что в автобусе ПАЗ находилось 30 человек.

"Согласно поступившей информации, в результате ДТП пострадало два человека, они госпитализированы. Еще 22 человека с легкими повреждениями направлены на медицинский осмотр", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что претензий к дорожным органам нет. Сопутствующих ДТП дорожных условий не зафиксировано.