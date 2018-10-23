В ГП заявили о законности дел против предпринимателей из "списка Титова"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генпрокуратура проверила уголовные дела в отношении 25 предпринимателей из "списка Титова" и установила, что они были возбуждены законно, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

В начале февраля бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, являвшийся тогда кандидатом в президенты РФ, объявил имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Куренной отметил, что список постоянно пополняется, уже в нем находятся сограждане, которые не только скрываются в Лондоне, но и в Греции, США, Украине. "Недавно из аппарата бизнес-омбудсмена поступило обращение по господину Гришаеву, который скрывается за границей и обвиняется в мошенничестве", — отметил Куренной, обещав в скором времен обнародовать результаты проверки по нему.

"Еще по 25 персоналиям работа ведется нами ровно с получения этой информации по поручению президента…, ни по одному случаю из этих 25 мы не выявили фактов незаконно возбужденного уголовного дела. То есть мы согласились с позицией следствия, что уголовные дела были возбуждены на законных основаниях", — сказал Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".