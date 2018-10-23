Вице-премьер Крыма обжаловал решение об аресте по делу о взятках

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин, обвиняемый в получении взяток, обжаловал решение об аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суде зарегистрирована жалоба адвоката, представляющего интересы Нахлупина", — сказала она.

Царева добавила, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Нахлупин, задержанный правоохранительными органами в Москве и арестованный 18 октября на два месяца, работал в правительстве региона с января 2016 года, где курировал реализацию федеральной целевой программы развития Крыма. Кураторство ФЦП на уровне региона перешло в его обязанности после ареста и отставки бывшего куратора программы, вице-премьера Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество в особо крупном размере. После отставки в марте 2018 года вице-премьера Владимира Серова глава Крыма поручил Нахлупину курировать транспорт. Также он курировал работу госстройнадзора Крыма.