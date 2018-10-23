В Петербурге вор-"альпинист" ограбил квартиру на тринадцатом этаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже имущества на 1,5 миллиона рублей из квартиры на 13-м этаже, куда он залез через окно при помощи альпинистского снаряжения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ГУМВД, 14 октября из квартиры на 13-м этаже одного из домов на улице Кораблестроителей было похищено имущество на сумму 1,56 миллиона рублей. Неизвестные проникли в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере".

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и изобличен гражданин 1991 года рождения. Похищенное имущество и альпинистское снаряжение, используемое при совершении преступления, изъяты", — говорится в сообщении ГУМВЛ.

Мужчина арестован, информирует полиция.