В Волгоградской области ликвидировали пожар на заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе маслоэкстракционного завода в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМЧС России.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения второго отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.
"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, на складе находилось зерно.