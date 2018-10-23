В Волгоградской области ликвидировали пожар на заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе маслоэкстракционного завода в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМЧС России.

Сообщение о том, что в городе Урюпинске Волгоградской области по улице Штеменко в одноэтажном, кирпичном здании размером 15 на 100 метров маслоэкстракционного завода происходит горение кровли склада на площади около 500 квадратных метров, поступило дежурному в 5.55 мск.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения второго отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, на складе находилось зерно.