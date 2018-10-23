В Краснодаре мужчина украл городскую видеокамеру

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Житель Краснодара украл видеокамеру системы "Безопасный город", благодаря данным с которой его и удалось поймать, теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы, сообщило городское УМВД.

"Краснодарскими полицейскими задержан местный житель, укравший уличную видеокамеру системы "Безопасный город"… Камера успела зафиксировать, как неизвестный злоумышленник вышел из ближайшего общего двора частных домовладений и, используя принесенную с собой лестницу, демонтировал её с уличного столба, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские сразу нашли вора. Молодой человек не смог объяснить мотивы совершенного поступка, сославшись на состояние алкогольного опьянения. По данным полиции, камеру обнаружили со значительными повреждениями: она упала на асфальт, когда краснодарец с использованием ножниц по металлу и пассатижей демонтировал её.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.