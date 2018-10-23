В Ленинградской области внедорожник столкнул в кювет маршрутку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Внедорожник Mitsubishi столкнул в кювет маршрутку на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области во вторник утром, травмы получили 24 пассажира, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло около 07.30 мск на трассе "Скандинавия" в 12 км от города Выборга.

"Водитель, мужчина, возраст уточняется, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с ПАЗ, двигавшимся в попутном направлении. От удара ПАЗ совершает съезд в кювет. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 24 пассажира ПАЗ", — говорится в сообщении.

Точное число пострадавших и степень тяжести травм уточняются.