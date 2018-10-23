Подозреваемый в убийстве девочки в Чите мог совершить и другие преступления

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Следователи проверят подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, пропавшей в Чите, ранее осужденного за изнасилование несовершеннолетней, на причастность к аналогичным преступлениям, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело находится на контроле главы управления СК по региону. Девочку искали полиция Читы и лучшие криминалисты забайкальского главка СК. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на вторник был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Подозреваемый пока вину не признает вину.

"Также необходимо отметить, что подозреваемый ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней и вышел из мест лишения свободы в 2008 году… Кроме того, следствием будет проверяться возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Забайкальского края", — сказал Марков.

В связи с этим следствие просит возможно пострадавших от действий мужчины сообщить об этом в следственное управление СК России по Забайкальскому краю.