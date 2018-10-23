В Волгоградской области вспыхнул пожар на заводе

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

ВОЛГОГРАД, 23 окт — РИА Новости. Пожар произошел на складе маслоэкстракционного завода в Урюпинске Волгоградской области во вторник утром, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило около 6 утра мск, загорелся кирпичный склад на маслоэкстракционном заводе в Урюпинске.

"Происходит горение кровли склада на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Угрозы населению нет", — сообщили в МЧС.

По информации ведомства, к тушению огня привлечено 11 единиц техники и 30 человек.