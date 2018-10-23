Прокуратура опровергла версию обстрела Ан-24 в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 окт — РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла версию обстрела самолета Ан-24 в Хабаровском крае. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Собеседник агентства отметил, что "найденный под обшивкой предмет" отправят на экспертизу.

Также он уточнил, что самолет принадлежит авиакомпании "Хабаровские авиалинии". В Хабаровск он прилетел без пассажиров на техобслуживание.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что в носовой части Ан-24, который 17 октября летел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, нашли сквозное отверстие, а после — пулю. Источник в правоохранительных органах заявил, что пока самолет стоит на ремонте и не эксплуатируется.