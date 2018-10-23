На Камчатке гендиректор сельхозартели задолжал оленеводам 16,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт – РИА Новости. Камчатские следователи завели уголовное дело в отношении 56-летнего генерального директора оленеводческого предприятия "СХА Дружба" по подозрению в невыплате зарплаты сотрудникам сельхозартели, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Отмечается, что мужчина из корыстной и личной заинтересованности не платил зарплату работникам в течение пяти лет.

"Имея возможность, он не выплатил заработную плату 32 работникам общества (заместитель директора по оленеводству, оленевод-бригадир и оленеводы) на общую сумму более 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это уже второе уголовное дело, которое было возбуждено в отношении гендиректора "СХА Дружба". Ранее он попал под следствие за долги по зарплате перед восемью работникам на общую сумму около 6,5 миллионов рублей.

"В ходе расследования этого дела и был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности директора. Для объективного и качественного расследования уголовные дела соединены в одно производство", — добавили в СК.