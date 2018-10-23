В Хабаровске полиция выясняет природу сквозного отверстия в обшивке Ан-24

ХАБАРОВСК, 23 окт — РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления отверстия в обшивке самолета, прилетевшего в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что в носовой части самолета, летевшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября, обнаружили сквозное отверстие, а после нашли пулю.

"Проводится проверка, устанавливаются время и причины образования отверстия", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что согласно законодательству, максимальный срок проверки — один месяц.

Ранее сообщалось, что самолет стоит на ремонте и не эксплуатируется.