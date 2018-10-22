Задержали второго фигуранта по делу взрыва на заводе в Гатчине

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 208

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 208

ЗАДЕРЖАН ВТОРОЙ ФИГУРАНТ ПО ДЕЛУ О ВЗРЫВЕ НА ГАТЧИНСКИМ ЗАВОДЕ, ЕГО ПОДОЗРЕВАЮТ В НЕНАДЛЕЖАЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА — СК

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