В Челябинской области задержали подозреваемого, погасившего Вечный огонь

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого, погасившего Вечный огонь на мемориале в городе Коркино Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщалось, в конце сентября неизвестные залили водой Вечный огонь в городе Коркино, по данному факту полицией проводилась проверка, подозреваемые устанавливались.

"Сотрудниками полиции изучены записи с камер видеонаблюдения, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен и задержан местный житель 1998 года рождения", — говорится в сообщении.

По данному факту в отделе дознания ОМВД России по Коркинскому району возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", юноше грозит до трех месяцев ареста, уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавляет пресс-служба.