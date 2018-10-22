СК завел дело после хлопка газа в доме рядом с колледжем в Керчи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следователи завели дело по факту взрыва газовоздушной смеси в доме в Керчи, в результате которого произошли разрушения и пострадала женщина, сообщает ГСУ СК по Крыму.

Согласно данным следствия, в понедельник в здании в Керчи при замене газовых баллонов воспламенилась газовоздушная смесь, пострадала женщина, ее с ожогами доставили в городскую больницу.

ЧП произошло в доме рядом с политехническим колледжем, где в минувшую среду студент устроил стрельбу и взрыв, при которых погиб 21 человек.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи выясняют детали произошедшего.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.