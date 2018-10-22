Троллейбус в Кемерово врезался в семь припаркованных машин

НОВОСИБИРСК, 22 окт – РИА Новости. Троллейбус в Кемерово врезался в семь припаркованных машин после перепадов напряжения в электросети, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Кузбассу.

"Сегодня около 18.25 (14.25 мск) на улице Красноармейская города Кемерово произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. По предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением вследствие перепадов напряжения в электросети и совершил последовательные наезды на семь впереди стоящих автомобилей", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в аварии никто не пострадал. Проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в ГУ МВД.