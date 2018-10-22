Жительница Чечни, "подарившая" ребенка, получила четыре года колонии

НАЛЬЧИК, 22 окт — РИА Новости. Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Чечни, которая "подарила" своего новорожденного ребенка женщине из КБР, сообщает региональная прокуратура.

"В суде установлено, что подсудимая в июле 2016 года, родив в Чеченской Республике ребенка, желая скрыть от своих родственников факт его рождения вне брака, подарила новорожденного жительнице города Нарткала в Урванском районе Кабардино-Балкарии", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной по статье "Иные сделки, совершенные в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ и приговорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.