Жителя Ставропольского края будут судить за убийство полицейского

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук направил в суд уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, которого обвиняют в разбойном нападении и убийстве сотрудника полиции, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

"По версии следствия, ночью 1 апреля 2018 года злоумышленник попросил малознакомого ему гражданина, который являлся сотрудником краевого управления полиции, отвезти его в селение Грачевка Ставропольского края", — говорится в сообщении.

По данным следователей, на территории села обвиняемый нанес мужчине не менее 10 ударов в область жизненно-важных органов, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть. "После этого он завладел автомобилем потерпевшего и другим имуществом на общую сумму свыше 790 тысяч рублей", — уточняет ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Разбой" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, отмечает генпрокуратура.