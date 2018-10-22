Спасатели Сочи обнаружили тело пропавшего в горах армавирского туриста

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Турист из Армавира, пропавший в районе горы Цахвоа 13 октября, обнаружен мёртвым, предположительно мужчина погиб при падении с высоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что 13 октября турист из Армавира решил подняться в сторону вершины горы Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился. О пропаже мужчины в экстренные службы города спустя два дня сообщил его знакомый. По данным МЧС, в поисках пропавшего туриста из Армавира участвовали 12 спасателей.

"Мужчина найден на склоне горы Цахвоа, на высоте почти 3 тысячи метров над уровнем моря. По характеру травм, предположительно, он погиб при падении с высоты. Сейчас ведётся транспортировка тела со снежника в долину реки Безымянка", — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что из-за погодных условий спускать погибшего туриста приходится пешком.

"Сейчас в горах идёт снег, вертолёт не может сесть, спасатели транспортируют тело вручную. Группа спасателей усилена, всего в работах участвуют 27 человек, в их числе 15 спасателей ЮРПСО, 8 сотрудников Кубань-Спас и 4 сотрудника конного центра", — уточнили в МЧС.