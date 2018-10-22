В Ульяновске четыре человека пострадали из-за вспышки газа

САМАРА, 22 окт — РИА Новости. Вспышка газа произошла в одном из гаражно-строительных кооперативов в Ульяновске, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным ГУМЧС по Ульяновской области, инцидент произошел в 13.30 мск 22 октября в гаражно-строительном кооперативе "Путеец" в Ульяновске. По информации ведомства, при стравливании газа из газового баллона произошла вспышка газа без последующего горения в железобетонном гараже.

"В результате пострадали четыре человека, они получили травмы средней степени тяжести. Трое из них — мужчины 1960, 1967 и 1982 годов рождения — доставлены в центральную городскую больницу Ульяновска, один человек от госпитализации отказался", — сказал собеседник агентства.