В Брянской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

БРЯНСК, 22 окт – РИА Новости. Полицейские и следователи задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в городе Клинцы Брянской области, сообщает управление СК РФ по региону.

Тело пятнадцатилетней школьницы с признаками насильственной смерти было обнаружено в городе Клинцы вечером 10 октября. История получила широкий общественный резонанс, внимание жителей города почти две недели было приковано к поискам неизвестного, зарезавшего девочку на улице.

"Благодаря согласованным действиям следователей и полицейских преступление раскрыто. По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний мужчина. По месту жительства подозреваемого обнаружено предполагаемое орудие преступления (нож) и мобильный телефон, похищенный у потерпевшей", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "убийство", продолжается.