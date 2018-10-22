Москалькова встретится с родственниками пострадавших в колледже в Керчи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник, 23 октября, приедет в Керчь, где встретится с родственниками пострадавших и погибших во время трагедии в политехническом колледже, сообщили в аппарате омбудсмена.

"Планируется, что она встретится с родственниками пострадавших и погибших, а также руководством республики Крым", — заявили РИА Новости в пресс-службе Москальковой.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.