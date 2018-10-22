Жителя Таганрога, кидавшегося из окна петардами, определили в психбольницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Житель города Таганрога Ростовской области, который, по предварительным данным, бросал петарды на улицу из окна своего дома, госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.

По его словам, в отдел полиции №2 по городу Таганрогу поступило сообщение о хлопке. На место выехал наряд полиции. "По предварительным данным, петарды из окна бросал мужчина. Он был госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчину госпитализировали в психоневрологический диспансер, в котором он ранее уже проходил лечение. "В результате инцидента никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.