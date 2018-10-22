Аксенов посетит керченский колледж в день возобновления занятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посетит Керченский политехнический колледж во вторник, в день открытия учебного заведения после трагических событий на прошлой неделе.

Ранее в пресс-службе министерства образования Крыма РИА Новости сообщили, что занятия в колледже, в котором произошла стрельба и взрыв, возобновятся во вторник в сокращенном режиме.

"Состоится пресс-подход главы республики Крым Сергея Аксенова по итогам посещения Керченского политехнического колледжа", — говорится в сообщении.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.