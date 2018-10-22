Пациентки, эвакуированные из Керчи в Москву, начали дышать самостоятельно

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пациенток, эвакуированных из Керчи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского в Москве, отключили от искусственной вентиляции легких, они дышат самостоятельно, их состояние оценивается как стабильное, сообщил РИА Новости директор Центра Амиран Ревишвили.

Ранее сообщалось, что в центр хирургии имени Вишневского доставлены две пациентки, пострадавшие при взрыве и стрельбе в Керчи.

"Больные сами дышат. Они в сознании. Немножко улучшилась ситуация. Состояние у них сейчас стабильное — было крайне тяжелое, тяжелое, теперь они уже ближе к удовлетворительному состоянию", — сказал Ревишвили.

Он добавил, что сейчас усилия врачей направлены на борьбу с инфекцией у пациенток.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.