Мужчина в Тыве избил кочергой жену с новорожденным сыном, ребенок погиб

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Следствие завело дело на жителя Тывы за избиение кочергой супруги, державшей новорожденного сына на руках, ребенок получил травму и скончался, сообщает СК РФ по республике.

Согласно данным ведомства, 15 октября в частном доме села Баян-Кол между супругами возникла ссора. Подозреваемый нанес несколько ударов кочергой женщине, которая держала на руках новорожденного сына. В результате ударов ребенок получил травмы и 18 октября скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

"Следственными органами СК РФ по Республике Тыва в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя села Баян-Кол Кызылского района республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.