В Петербурге задержали педофила, напавшего на восьмиклассницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы в Петербурге задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмиклассницы, сообщает в понедельник пресс-служба городского управления Следственного комитета.

"По версии следствия, подозреваемый 19 октября 2018 года в подъезде одного из домов по Искровскому проспекту совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы 8 класса", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемого проводилось сотрудниками СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. СК сообщает что задержанный 29-летний мужчина ранее был судим за грабеж и преступления сексуального характера.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера.

"Выполняется комплекс мероприятий, направленных на проверку имеющейся информации о совершении злоумышленником ряда аналогичных преступлений на территории Невского и Красногвардейского районов", — отмечается в сообщении.