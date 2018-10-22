В Сочи рассмотрят дело молодого человека, пытавшегося вступить в ИГ*

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Следствие направило в суд дело 18-летнего юноши, планировавшего выехать в Сирию и вступить в "Исламское государство"*, но пойманного полицией около российско-абхазской границы, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю. © Depositphotos / dianaduda В Таджикистане осудили троих мужчин, пытавшихся примкнуть к ИГ* Следствие направило в суд дело 18-летнего юноши, планировавшего выехать в Сирию и вступить в "Исламское государство"*, но пойманного полицией около российско-абхазской границы, сообщает пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю.

"По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года молодой человек разрабатывал план, направленный на создание условий по выезду в Сирийскую Республику для вступления и участия в террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении регионального СК.

Следствие добавило, что юноша подписался на новостные каналы, с помощью которых собрал информацию о маршруте следования до Сирии, списке необходимых вещей и предметов, прогнозе погоды и о возможных препятствиях.

Отмечается, что он приобрел продукты питания, лекарственные препараты, средства личной гигиены, одежду, холодное оружие и выехал на попутном транспорте из города Москвы в Краснодарский край.

"В конце декабря 2017 года он прибыл в село Веселое Адлерского района города Сочи, где собирался незаконно пересечь границу между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, но его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками полиции. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд", — уточняет пресс-служба.

*Террористическая организация, запрещенная в России