Спецкомиссия проверит опасные производства после взрыва на заводе в Гатчине

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 208

Разбор завалов и поисково-спасательные мероприятия пожарно-спасательными подразделениями МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 208

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Специальная комиссия с участием представителей правительства Ленинградской области, инспекции по труду и прокуратуры проверит опасные производства региона после взрыва на пиротехническом заводе, сообщает пресс-служба облправительства.

Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел в пятницу. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что пострадали 10 взрослых и один ребенок. Сообщалось о четырех погибших. По уголовному делу о взрыве на заводе предъявлено обвинение главному инженеру предприятия, который допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков. Главный инженер "Авангарда" отправлен под домашний арест, сообщало СУСК РФ по Ленобласти.

"Специальная комиссия с участием прокуратуры Ленинградской области проверит опасные производства на территории региона… Контрольно-надзорные мероприятия позволят выявить нарушения при привлечении к работе иностранных граждан, а также проверить квалификацию сотрудников", — сообщает облправительство.

В состав этой комиссии также войдут представители областного комитета по труду и занятости населения, а также государственной инспекции по труду.

Как отметил губернатор Александр Дрозденко, проверка опасных производств не ставит целью "ситуативно "кошмарить" региональный бизнеc".

"Проведение дополнительных проверок не идет вразрез с выбранной нами стратегией снижения административного давления на предпринимателей. Ведь суть рискориентированного подхода как раз в том, чтобы контрольно-надзорные органы больше обращали внимание на опасные производства", — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечают областные власти, к нарушителям наравне с предприятиями, которые не предоставят материалы для проверки, будут приняты меры прокурорского воздействия.