Аксенов поблагодарил за помощь во время трагедии в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех за помощь после трагедии в политехническим колледже в Керчи.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"(Хочу поблагодарить) простых керчан, оказывавших первую помощь, доставлявших раненых в больницы, всех, кто сдавал кровь, кто пожертвовал средства в фонд помощи семьям погибших и пострадавших, всех россиян, которые были с нами в это трагическое время", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил правоохранителей и медиков, чиновников правительства региона и города, министра здравоохранения Веронику Скворцову, главу Минпросвещения России Ольгу Васильеву и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову за их помощь и присутствие в Керчи в первые дни после трагедии.

Аксенов добавил, что его телефон не смолкал от звонков с предложениями помощи.

"Помощь шла отовсюду. Например, авиакомпания "Аэрофлот" оперативно организовала бесплатный перелет в Москву родственников раненых детей, которые были эвакуированы в лечебные учреждения столицы. Администрации Москвы и Краснодарского края организовали размещение родственников пострадавших в гостиницах своих регионов. Это только два примера из многих. Еще раз благодарю всех за помощь. Мы единый народ, мы вместе в радости и горе, мы вместе навсегда", — написал глава Крыма.