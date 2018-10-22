Аксенов поблагодарил за помощь во время трагедии в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех за помощь после трагедии в политехническим колледже в Керчи.
"(Хочу поблагодарить) простых керчан, оказывавших первую помощь, доставлявших раненых в больницы, всех, кто сдавал кровь, кто пожертвовал средства в фонд помощи семьям погибших и пострадавших, всех россиян, которые были с нами в это трагическое время", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он поблагодарил правоохранителей и медиков, чиновников правительства региона и города, министра здравоохранения Веронику Скворцову, главу Минпросвещения России Ольгу Васильеву и уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову за их помощь и присутствие в Керчи в первые дни после трагедии.
"Помощь шла отовсюду. Например, авиакомпания "Аэрофлот" оперативно организовала бесплатный перелет в Москву родственников раненых детей, которые были эвакуированы в лечебные учреждения столицы. Администрации Москвы и Краснодарского края организовали размещение родственников пострадавших в гостиницах своих регионов. Это только два примера из многих. Еще раз благодарю всех за помощь. Мы единый народ, мы вместе в радости и горе, мы вместе навсегда", — написал глава Крыма.