Житель Воронежа получил 25 лет колонии за убийство сына и невестки

ВОРОНЕЖ, 22 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 25 годам колонии пожилого жителя Воронежа, обвиняемого в убийстве сына и невестки и покушении на убийство судебного пристава, сообщает в понедельник прокуратура области.

Тела 37-летней женщины и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями были обнаружены 27 сентября прошлого года неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже. Подозреваемым стал 64-летний отец погибшего. По данным СК, после убийства мужчина поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье, баню, приехал к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа и трижды выстрелил в 31-летнюю начальницу отдела. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали. При задержании мужчина оказал сопротивление, был ранен в ногу, госпитализирован, а на следующий день суд заключил его под стражу.

В октябре 2017 года СК предъявил ему обвинение в двойном убийстве, покушении на убийство общеопасным способом двух и более лиц, умышленном уничтожении и повреждении имущества путем поджога со значительным ущербом, незаконном хранении огнестрельного оружия и применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

"Сегодня, 22 октября 2018 года, Воронежский областной суд с участием представителя прокуратуры области рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении 64-летнего Александра Зонова… Суд назначил виновному наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в течение первых трех лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, судом также удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального ущерба на общую сумму более 2 миллионов рублей и морального вреда на сумму 5 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Как выяснило следствие, к трагедии привел имущественный спор: в декабре 2010 года после развода подсудимый с одной стороны и его бывшая супруга и семья старшего сына с другой стороны начали делить совместно нажитое имуществе, а также деньги. Добровольно разделить имущество не получилось, и с 2012 по 2017 годы стороны обращались в суд с соответствующими исками, по которым в последующем возбуждались исполнительные производства должностными лицами Советского районного отдела субедных приставов. По данным следствия, расправившись с сыном и невесткой, пожилой мужчина решил убить женщину-пристава, поскольку был недоволен организацией работы возглавляемого ей подразделения, исполнявшего вынесенные в отношении его судебные решения по имущественным спорам.