В Челябинске проверят детский сад, где якобы нашли бумагу в супе

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Комитет по делам образования проведет внеплановую проверку организации питания в детском саду №472 Челябинска, где якобы в супе нашли бумагу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь комитета по делам образования Челябинска Екатерина Самарина.Chelyabinsk.ru, воспитательница детского сада №472 в Челябинске сообщила о том, что в детсаду последние два года есть проблемы с питанием. Так, год назад нянечка, разливая по тарелкам суп, обнаружила там кусок плесени, а на прошлой неделе в супе обнаружили бумагу. Также в этом детсаду детям якобы дают зеленые бананы.
"Проведем внеплановую проверку организации питания в этом детском саду. Также с заведующей еще в пятницу была запрошена объяснительная в связи с сообщениями в СМИ, пока она не поступила в комитет", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что по данным на утро понедельника, жалоб от родителей из данного детского сада в комитет по делам образования не поступало.
В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области РИА Новости в настоящее время не прокомментировали, поступали ли обращения от родителей в управление.