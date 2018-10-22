Особый отдел СК займется делом о пропаже девочки в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Глава регионального СК Юрий Русанов поручил расследование уголовного дела о пропаже 12-летней школьницы в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.
"Сегодня руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов передал уголовное дело для дальнейшего следствия в первый отдел по расследованию особо важных дел… Допрашиваются жители домов в районе, где проживает девочка, совместно с полицейскими и волонтерами организованы поисковые мероприятия по предполагаемому маршруту движения девочки", — рассказал Марков.
Он добавил, что обследуется русло реки Чита, расположенное недалеко от дома девочки.
Следователи просят водителей, проезжавших в пятницу, с 07.30 до 08.30 в районе улиц Автогенной, Геодезической, Красной Звезды, Кислородной, Автогенной, Каштакских (с первой по пятую) и имеющих видеорегистраторы, обязательно позвонить по телефону 8 (914) 454-00-62.