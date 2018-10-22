Особый отдел СК займется делом о пропаже девочки в Забайкалье

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Глава регионального СК Юрий Русанов поручил расследование уголовного дела о пропаже 12-летней школьницы в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Ранее СК сообщил, что ребенок пропал в пятницу в Чите по дороге в школу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Дело находится на контроле главы СК региона. Девочку ищет полиция Читы и лучшие криминалисты СК региона.

"Сегодня руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов передал уголовное дело для дальнейшего следствия в первый отдел по расследованию особо важных дел… Допрашиваются жители домов в районе, где проживает девочка, совместно с полицейскими и волонтерами организованы поисковые мероприятия по предполагаемому маршруту движения девочки", — рассказал Марков.

Он добавил, что обследуется русло реки Чита, расположенное недалеко от дома девочки.

Он отметил, что в состав следственной группы включены все следователи-криминалисты следственного управления СК, а также следователи из всех городских следственных отделов. Контролирует ее работу глава СК региона.

Следователи просят водителей, проезжавших в пятницу, с 07.30 до 08.30 в районе улиц Автогенной, Геодезической, Красной Звезды, Кислородной, Автогенной, Каштакских (с первой по пятую) и имеющих видеорегистраторы, обязательно позвонить по телефону 8 (914) 454-00-62.