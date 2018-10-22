В Крыму сняли режим ЧС, введенный из-за трагедии в керченском колледже

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением отменил режим ЧС, введенный после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования… введенный распоряжением главы Республики Крым от 17 октября 2018 года", — говорится в распоряжении главы республики, датированном 22 октября.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.