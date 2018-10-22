В Кирове завели дело на полицейского, "боднувшего" задержанного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции в Кирове, который ударил головой в лицо задержанного, сообщает СУСК по Кировской области.

По версии следствия, ночью 14 октября инспектор патрульно-постовой службы УМВД России по городу Кирову сопровождал мужчину, ранее доставленного в отдел полиции, к выходу из помещения. В дверном проеме он с силой ударил мужчину головой в лицо. Потерпевший сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

"В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.