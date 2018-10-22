В Татарстане осудили мужчину, убившего беременную сожительницу

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Верховный суд Татарстана в понедельник приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, убившего беременную сожительницу, сообщает прокуратура республики.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении.

Также, как отмечается, в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

В суде установлено, что вечером 1 мая мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире в Казани, в ходе конфликта с беременной сожительницей ударил её кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась в карете скорой помощи. Конфликт произошёл из-за злоупотребления подсудимым спиртными напитками.

Мужчина свою вину полностью признал.