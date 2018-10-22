Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 14

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число раненных при столкновении легкового автомобиля с автобусом на трассе в Нижегородской области выросло до 14 человек, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia на 15-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. Ранее в федеральном ГИБДД сообщили, что водитель легкового авто погиб. Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали.

"Количество раненых увеличилось до 14 человек. Один пострадавший, 16 летний юноша, отпущен", — пояснил представитель ГИБДД.

По данным федеральной Госавтоинспекции, автомобилем Kia управлял мужчина 1972 года рождения. Он неоднократно в 2018 нарушал правила дорожного движения — ГАИ зафиксировала 40 нарушений по скорости, штрафы в основном оплачены.

Причиной столкновения легкового автомобиля с автобусом в Нижегородской области, по предварительным данным, стало то, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.