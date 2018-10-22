Житель Карелии пытался из ревности сжечь знакомую

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 окт — РИА Новости. Следователи Карелии задержали местного жителя, который из ревности попытался сжечь подругу, сообщает в понедельник региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 20 октября 31-летний житель Кеми распивал спиртное дома у своей знакомой. В ходе застолья они поссорились из-за ревности.

"Обвиняемый облил женщину бензином, который поджег, причинив ей особые страдания, мучения, физическую боль и термические ожоги лица, шеи, туловища и конечностей. Умысел на убийство до конца доведен не был по независящим от обвиняемого обстоятельствам, пламя было своевременно потушено находившейся в квартире знакомой. Потерпевшей была своевременно оказана экстренная медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство с особой жестокостью".