Житель Карелии пытался из ревности сжечь знакомую

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 окт — РИА Новости. Следователи Карелии задержали местного жителя, который из ревности попытался сжечь подругу, сообщает в понедельник региональное управление следственного комитета.
"Обвиняемый облил женщину бензином, который поджег, причинив ей особые страдания, мучения, физическую боль и термические ожоги лица, шеи, туловища и конечностей. Умысел на убийство до конца доведен не был по независящим от обвиняемого обстоятельствам, пламя было своевременно потушено находившейся в квартире знакомой. Потерпевшей была своевременно оказана экстренная медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", — говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство с особой жестокостью".