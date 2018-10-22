Число погибших при пожаре в жилом доме под Саратовом увеличилось до двух

Сотрудник МЧС на месте пожара в 20-квартирном жилом доме в городе Вольске Саратовской области. 22 октября 2018

Сотрудник МЧС на месте пожара в 20-квартирном жилом доме в городе Вольске Саратовской области. 22 октября 2018

САРАТОВ, 22 окт — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в 20-квартирном жилом доме в городе Вольске Саратовской области увеличилось до двух человек, сообщило областное управление СК РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел в ночь на понедельник в двухэтажном 20-квартирном жилом доме барачного типа в Вольске, в результате погиб один человек, судьба еще одного оставалась неизвестной. Ранее дом был признан аварийным, в нем проживали 32 человека, в том числе четверо детей. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

"После локализации огня пожарными в здании обнаружены тела двух женщин со следами термического воздействия. Разбор конструкции дома продолжается", — говорится в сообщении.

По факту гибели двух человек следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в СК.